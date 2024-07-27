 

В ДНР выпустили в небо тысячу шаров в память об убитых украинцами детях

Мемориальная акция прошла на набережной Кальмиуса в Донецке в День памяти детей - жертв войны в Донбассе. Сегодня это не только дети Донбасса, но и дети, погибшие от действий украинцев в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Только с начала 2024 года в результате обстрелов киевским режимом гражданской инфраструктуры на территории Российской Федерации погибли как минимум сорок детей, ранения различной степени тяжести получили 143 ребенка. А с 2014 года в Луганской и Донецкой народных республиках в результате украинской агрессии погибли не менее 307 детей, свыше 1,1 тыс. получили ранения.

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