в результате обстрелов киевским режимом гражданской инфраструктуры на территории Российской Федерации погибли как минимум сорок детей, ранения различной степени тяжести получили 143 ребенка. А

с 2014 года в Луганской и Донецкой народных республиках в результате украинской агрессии погибли не менее 307 детей, свыше 1,1 тыс. получили ранения.



