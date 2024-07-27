Открытие Игр в Париже стало торжеством антихристианства

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Открытие Олимпийских Игр в Париже превратилось в торжество воук-идеологии. В частности, трансвеститы выдавали себя за Тайную вечерю, казнённая королева Мария-Антуанетта была представлена держащей собственную голову, которая призывала вешать аристократов, а на столе танцевал голый голубой мужчина. Также не обошлось без бородатой женщины. Французских правых церемония открытия возмутила, как и миллиардера Илона Маска, назвавшего произошедшее "проявлением вопиющего неуважения к христианам". Такого же мнения придерживается президент испанской футбольной Лиги Хавьер Тебас, его также заставила негодовать Тайная вечеря в исполнении трансов. Тогда как в России тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев были в восхищении. 
Британская массовая газета "Дейли Мейл" (считается консервативной) провела опрос, понравилось ли читателям открытие Олимпиады в Париже. 58% ответили, что нет, 29% не смотрели, 13% открытие понравилось. 
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