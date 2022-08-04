К Эльвире Набиуллиной подбираются через «Траст»

В рамках оперативно-следственных мероприятий в Москве прошли обыски в банке «Траст». Также были задержаны ряд менеджеров организации, в том числе Дмитрий Попков, занимающий должность директора департамента специальных проектов банка «Траст».





Наблюдатели связывают обыски и аресты в «Трасте» с деятельностью банка по санации кредитных организаций. Центробанк объединил несколько попавших под санацию банков в группе «Открытие». В составе этой банковской группы «Траст» осуществлял работу с непрофильными активами и отвечал за возврат активов, которые были выведены с баланса санируемых банков до санации.

Высказываются предположения, что следственные действия в банке «Траст» являются формой оказания давления на руководителя банка Александра Соколова, президента ФК «Открытие» Михаила Задорнова, а также на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину в связи с тем, что они возражают против объединения банка «Открытие» с банком ВТБ. Эксперты рынка также предполагают, что основной целью силового давления на топ-менеджеров банка «Траст» является отставка Эльвиры Набиуллиной с поста руководителя Банка России.



