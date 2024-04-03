Депутаты во главе с Семигиным и Гильмутдиновым внесли законопроект, дающий мигрантам возможность влиять на исполнительную власть

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Депутаты Государственной Думы И.И. Гильмутдинов, Г.Ю. Семигин, Е.А. Евтюхова, Н.А. Долуда, А.Ш. Догаев, Л.Н. Буранова, А.Е. Карпов, А.О. Удальцова предложили внести изменения в Федеральный закон "О национально-культурной автономии".
Депутат Госдумы Михаил Матвеев разъяснил особенности этой инициативы. По его мнению, она "вводит возможность создания при региональных и местных органах исполнительной власти "совещательно-консультативных " органов диаспор ("национально-культурных автономий"). То есть диаспоры открыто уже хотят влиять на власть в принятии решений. Причем, согласно закону о "национально-культурных автономиях", с объединенными по этническому принципу организациями 'большинств", т.е. по факту это русские, закон власть совещаться и консультироваться не обязывает..."
Из пояснительной записки:
"....Вместе с тем в Российской Федерации наряду с 22 федеральными национально-культурными автономиями действуют 287 региональных и 959 местных национально-культурных автономий граждан, относящих себя к определенной этнической общности, находящейся в ситуации национального меньшинства на конкретных территориях, решающих на уровне регионов и муниципалитетов задачи сохранения самобытности, развития языка, образования, национальной культуры, укрепления единства российской нации, гармонизации межэтнических отношений, содействия межрелигиозному диалогу, участвующие в социальной и культурной адаптации иностранных граждан.
.... вырабатывает для органов государственной власти предложения по вопросам сохранения самобытности народов Российской Федерации, сохранения и развития национальных (родных) языков и национальной культуры, укрепления единства российской нации, гармонизации межэтнических отношений, а также осуществления деятельности, направленной на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов, участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов, программ по указанным направлениям, а также содействует взаимодействию национально-культурных автономий, установлению и укреплению связей между ними.
Очевидно, что на региональном и муниципальном уровне необходимо формирование аналогичных систем коммуникации и взаимодействия в целях реализации и совершенствования государственной национальной политики".

Матвеев полагает, что диаспоры будут "под шумок укрепления "единства(?!) российской нации" влиять на органы власти и её политические решения, писать ей проекты нормативных актов, проводить свои этнические интересы, включая интересы иностранных граждан и мигрантов и обрастать горизонтальными связями между "автономиями", то есть создавать сеть".

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