 

Число курильщиков в России уменьшилось с 40% до 19%. В 2019 году РФ входила в первую пятёрку по числу курильщиков

 

С 2009 года, за время реализации нацпроекта "Здравоохранение", потребление алкоголя в РФ снизилось с 14 литров на человека до чуть более 8 литров, а число курильщиков - с почти 40% населения до 19%, с учётом вейпов, сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Если в 1990-м в мире курили 990 млн человек, в 2019-м году - 1 млрд 140 млн. Однако с учётом роста населения, в процентном соотношении доля курильщиков в мире уменьшается, и с 1990 года число курящих мужчин уменьшилось на 27,5%, а женщин - на 37,7%.

30% всех мировых курильщиков приходится на Китай, который возглавляет десятку стран-курильщиков как среди мужчин, так и среди женщин. Россия также попала (в 2019 году) в первую десятку и даже первую пятёрку курильщиков (и мужчин, и женщин). 

Как правило, заядлыми курильщиками люди становятся до 25 лет (89% случаев). Те, кто попробовал курение в более старшем возрасте, значительно реже становятся зависимыми от никотина. В настоящее время популярность курения среди молодых мужчин и женщин также снижается.

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