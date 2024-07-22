В адрес главы Лиги безопасного интернета поступили угрозы после критики чеченских блогеров

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала о поступивших в её адрес угрозах в связи с её общественной деятельностью, направленной на противодействие онлайн-казино. Она опубликовала серию постов, в которых упомянула блогеров Эдварда Била и Асхаба Тамаева. Это произошло после завуалированной критики Мизулиной со стороны властей Чечни: ранее Мизулина осветила в своём телеграм-канале деятельность Тамаева, рассказав о жалобах пользователей на мошенничество с его стороны. После этого за блогера заступился министр по делам национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев. Он заявил, что медийный образ Тамаева решили испортить «непонятные руководители непонятных организаций».

В последующих за этим публикациях глава Лиги безопасного интернета рассказала, что в августе 2023-го года её пытались «купить» некие онлайн-казино, от лица которых выступал Эдвард Бил. «Почему пишу про Била? Пишут, что якобы скамеры Бил и Тамаев каким-то неизвестным образом взаимосвязаны».

Чтобы защититься от угроз, Мизулина опубликовала фото, где она стоит рядом с Рамзаном Кадыровым.