 

В адрес главы Лиги безопасного интернета поступили угрозы после критики чеченских блогеров

 

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала о поступивших в её адрес угрозах в связи с её общественной деятельностью, направленной на противодействие онлайн-казино. Она опубликовала серию постов, в которых упомянула блогеров Эдварда Била и Асхаба Тамаева. Это произошло после завуалированной критики Мизулиной со стороны властей Чечни: ранее Мизулина осветила в своём телеграм-канале деятельность Тамаева, рассказав о жалобах пользователей на мошенничество с его стороны. После этого за блогера заступился министр по делам национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев. Он заявил, что медийный образ Тамаева решили испортить «непонятные руководители непонятных организаций».

В последующих за этим публикациях глава Лиги безопасного интернета рассказала, что в августе 2023-го года её пытались «купить» некие онлайн-казино, от лица которых выступал Эдвард Бил. «Почему пишу про Била? Пишут, что якобы скамеры Бил и Тамаев каким-то неизвестным образом взаимосвязаны». 

Чтобы защититься от угроз, Мизулина опубликовала фото, где она стоит рядом с Рамзаном Кадыровым. 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Казани просят возбудить дело против миллиардера, призывавшего к расправе над русскими
» Рунет станет полностью независимым к 2020 году
» iPhone обвинили в разврате
» Антиконституционную практику интернет-цензуры опробуют в Костромской области
» Для безопасного сбора фанатам "Анжи" предоставили Манежную площадь
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Не совсем по собственной воле, а возможно, и по принуждению.

Не совсем по собственной воле, а возможно, и по принуждению.

Баламут среди лицедеев

Баламут среди лицедеев

Трамп как тест эмоциональной нестабильности молодёжи.

Трамп как тест эмоциональной нестабильности молодёжи.

Бес в ребро

Бес в ребро

Русская песня. Александр Башлачёв

Русская песня. Александр Башлачёв

Что общего между татарской нежитью и марийским богатырём

Что общего между татарской нежитью и марийским богатырём

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Не совсем по собственной воле, а возможно, и по принуждению.

Не совсем по собственной воле, а возможно, и по принуждению.

Джо Байден и крах демократии

Откуда в США мигранты

  • 22:11
  • 212

Рекордное число британцев страдают деменцией

  • 21:22
  • 211

В адрес главы Лиги безопасного интернета поступили угрозы после критики чеченских блогеров

  • 21:04
  • 242

Информация о психических расстройствах россиян перестала быть врачебной тайной

  • 19:50
  • 238
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru