В Казани просят возбудить дело против миллиардера, призывавшего к расправе над русскими

В Казани полицейские направили следователям материалы для возбуждения уголовного дела в отношении местного бизнесмена Руслана Баязитова, публикующего в интернете экстремистские высказывания. В Казани он известен как миллиардер, хотя в последнее время удача ему не сопутствовала. Предприниматель желал отправиться русским в мир иной и заявлял, что нужно расправляться со всеми, кто поддерживает спецоперацию на Украине. 10 августа, после того, как делом заинтересовалась директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, в отношении него составили протокол по части 1 статьи 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России») КоАП РФ и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей, а затем арестовали на 14 суток.