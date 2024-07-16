 

Что думают москвичи о мигрантах, строительстве мечетей и православных храмов

По данным "Левада-центра" (внесён Минюстом в список иностранных агентов), 24% москвичей в открытом вопросе назвали мигрантов самой большой московской проблемой. 23% москвичей поддерживают строительство новых мечетей в Москве (в возрастной группе 40-54 года - 17%), 34% относятся к новым мечетям безразлично, 36% выступают против. Строительство православных храмов поддерживают 63% москвичей.
Только 27% москвичей поддерживают систему оплаты проезда в метро при помощи распознавания лиц, при этом 71% москвичей одобряют систему расширения видеонаблюдения и распознавания лиц, и эта цифра сильно выросла с декабря 2020, когда расширение системы видеонаблюдения поддерживали 47% москвичей.
Половине опрошенных москвичей (50%) не нравится, что каждый год одно благоустройство меняют на другое (плитку, бордюры, деревья), при этом 64% москвичей в целом поддерживают благоустройство в виде замены плитки, бордюров, высадки деревьев. 
Использование электросамокатов в Москве поддерживают 30% москвичей, для 46% они представляют проблему. 

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