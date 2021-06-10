Самой значимой проблемой москвичи считают мигрантов

Согласно опросу Левада-центра (внесён в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), самой значимой проблемой в апреле 2021 года москвичи назвали большое количество мигрантов -- эта проблема заботит 18% опрошенных.

Также в число самых актуальных для москвичей проблем попали пробки и загруженность дорог (16%), рост цен (15%), очереди в поликлиниках (10%), проблемы ЖКХ (9%).

Коронавирус в апреле-2021 заботил лишь 3% москвичей (в декабре 2020 года он попал на четвёртое место, а мигранты лишь на пятое).