Иностранные наёмники, сражающиеся на стороне ВСУ получают порядка 1500 долларов в сутки, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Большую часть иностранных военных на Украине составляют поляки, затем идут англичане, французы, американцы, немцы (в том числе немцы-снайперы).

Несмотря на то, что формально работу иностранных военных оплачивает Украина, деньги на их содержание выдают сами западные страны.

Ранее чешский наёмник рассказал, как наёмники и украинцы работали расстрельной командой и обирали трупы.