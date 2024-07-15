Иностранные наёмники на Украине получают около 1500 долларов в сутки

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Иностранные наёмники, сражающиеся на стороне ВСУ получают порядка 1500 долларов в сутки, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Большую часть иностранных военных на Украине составляют поляки, затем идут англичане, французы, американцы, немцы (в том числе немцы-снайперы).

Несмотря на то, что формально работу иностранных военных оплачивает Украина, деньги на их содержание выдают сами западные страны.

Ранее чешский наёмник рассказал, как наёмники и украинцы работали расстрельной командой и обирали трупы.


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APN.ru