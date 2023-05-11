Британцы поставили Украине ракеты большой дальности; наёмники рассказали, что люди в Бахмуте ждут русских

Британия поставила Украине авиационные крылатые ракеты большой дальности "Тень бури" (Storm Shadow), дальность стрельбы которых более 250 км . И хотя Британия заявляет, что эти ракеты не предназначены для стрельбы по территории РФ, не только Донбасс, но и Крым она территорией РФ не считает.

Воюющий на стороне Киева наёмник рассказал газете "Ле Монд" об отношении к ним местных жителей в Бахмуте (это русское название, советское название -- Артёмовск):

"Оставшиеся мирные жители, некоторые с детьми, ждут русских. Мы все это знаем. Мы не доверяем им, и это взаимно. Эти гражданские представляют угрозу. В этом городе повсюду оружие. Надо было бы их посадить в автобус и отправить в Белгород".

Такие же настроения отмечают и украинцы:

"В Бахмуте и его окрестностях у меня иногда складывается ощущение, что это мы являемся захватчиками, - цитирует газета 55-летнего Андрея, военнослужащего теробороны из Харькова. - Везде на Украине население нас поддерживает, нас кормят. В Донбассе маленькую курицу нам продают по 500 гривен [1040 рублей], и мы вынуждены арендовать полуразрушенные дома за 15 тыс. гривен [31,2 тыс. рублей]. Это не Украина".





