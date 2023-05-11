 

Британцы поставили Украине ракеты большой дальности; наёмники рассказали, что люди в Бахмуте ждут русских

Британия поставила Украине авиационные крылатые ракеты большой дальности "Тень бури" (Storm Shadow), дальность стрельбы которых более 250 км. И хотя Британия заявляет, что эти ракеты не предназначены для стрельбы по территории РФ, не только Донбасс, но и Крым она территорией РФ не считает.
Украина уже получила от западных стран вооружения на 30 млрд долларов США для наступления.
 
Воюющий на стороне Киева наёмник рассказал газете "Ле Монд" об отношении к ним местных жителей в Бахмуте (это русское название, советское название -- Артёмовск): 
"Оставшиеся мирные жители, некоторые с детьми, ждут русских. Мы все это знаем. Мы не доверяем им, и это взаимно. Эти гражданские представляют угрозу. В этом городе повсюду оружие. Надо было бы их посадить в автобус и отправить в Белгород".
Такие же настроения отмечают и украинцы:
"В Бахмуте и его окрестностях у меня иногда складывается ощущение, что это мы являемся захватчиками, - цитирует газета 55-летнего Андрея, военнослужащего теробороны из Харькова. - Везде на Украине население нас поддерживает, нас кормят. В Донбассе маленькую курицу нам продают по 500 гривен [1040 рублей], и мы вынуждены арендовать полуразрушенные дома за 15 тыс. гривен [31,2 тыс. рублей]. Это не Украина".
 
 
 

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