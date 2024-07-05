Чешский военный рассказал, как украинцы и наёмники снимали с трупов золото и работали расстрельным отрядом

В Праге начался суд над 27-летним гражданином Чехии Филиппом Симаном, которого обвиняют в незаконной службе в украинской армии и мародёрстве. Симан в конце марта 2022 года служил солдатом в украинском добровольческом батальоне «Карпатская сечь». Он прошёл базовую подготовку, получил оружие и поехал в Ирпень и Бучу. Там, по данным следствия, ему было поручено «патрулировать траншеи и проводить так называемые операции по зачистке». Во время службы Симан забирал себе вещи погибших солдат и мирных жителей — золото, планшет для чтения книг и т.д. По его словам, он брал ценности не ради личного обогащения, а на память, и что это было в порядке вещей, так делали все, объясняя это тем, что вдруг "русские вернут этот район".

«Командир сказал мне, что военные трофеи есть военные трофеи. Мы не сделали ничего такого, чего не делал бы никто другой. Оглядываясь назад, я признаю, что это, наверное, было глупо».

Газета Seznam Zprávy даёт больше информации. В частности, Симан признаёт, что фактически они работали карателями:

"Мы были полицией, мы были судом, мы были и расстрельным отрядом, раз уж на то пошло".











