Чешский военный рассказал, как украинцы и наёмники снимали с трупов золото и работали расстрельным отрядом

В Праге начался суд над 27-летним гражданином Чехии Филиппом Симаном, которого обвиняют в незаконной службе в украинской армии и мародёрстве. Симан в конце марта 2022 года служил солдатом в украинском добровольческом батальоне «Карпатская сечь». Он прошёл базовую подготовку, получил оружие и поехал в Ирпень и Бучу. Там, по данным следствия, ему было поручено «патрулировать траншеи и проводить так называемые операции по зачистке». Во время службы Симан забирал себе вещи погибших солдат и мирных жителей — золото, планшет для чтения книг и т.д. По его словам, он брал ценности не ради личного обогащения, а на память, и что это было в порядке вещей, так делали все, объясняя это тем, что вдруг "русские вернут этот район".
Газета Seznam Zprávy даёт больше информации. В частности, Симан признаёт, что фактически они работали карателями: