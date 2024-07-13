Маск рассказал о "незаконной сделке", которую предлагала ему Еврокомиссия; Гугл удаляет "настоящие дебаты" с участием Кеннеди

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск рассказал, что Еврокомиссия предлагала его соцсети Х «секретную незаконную сделку» в обмен на отказ штрафовать соцсеть.

«Еврокомиссия предлагала Х незаконную секретную сделку: если бы мы тихо и никому не сказав подвергли цензуре высказывания (в соцсети), они бы не стали нас штрафовать».

По словам бизнесмена, другие платформы пошли на эту сделку.

Владелец "Телеграма" Павел Дуров в апреле рассказал американскому журналисту Такеру Карлсону о попытках контроля со всех сторон и о том, что иногда приходится идти на встречу, в частности, требованиям корпорации "Гугл".

Лори Вайнц из Университета Юты рассказывает, как она опубликовала в группе "Гугла" ссылку на Роберта Кеннеди, независимого кандидата в президенты США, который отвечал на те же самые вопросы, которые были предложены на дебатах Трампу и Байдену (ссылка была на "настоящие дебаты"), и уже через полчаса ей пришло сообщение от "Гугла", что её публикация удалена как "нежелательный контент". Ранее канал CNN не допустил Роберта Кеннеди до дебатов.



