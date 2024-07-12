 

В РФ на региональном телеканале, чтобы удешевить расходы, запустили сгенерированных ИИ ведущих

 

Российский региональный телеканал ОТВ, вещающий в Екатеринбурге и Свердловской области, начал применять искусственный интеллект для записи эфиров. Нейросеть полностью генерирует внешность и голос сотрудников телеканала, которые "пока неоднозначно реагируют на своих цифровых двойников". Управляющая областным телевидением Элеонора Расулова заявила, что ставит задачу "превратить в аватаров большую часть ведущих тех программ, где не требуется интерактив. Это удешевляет расходы на содержание ТВ". При этом, по её словам, "сокращения штата не будет".

Программа автоматизированного управления контентом под названием ПАУК самостоятельно находит инфоповоды и быстро оформляет их в видеосюжеты. «Мы внедряем искусственный интеллект для облегчения работы журналистов, той ее части, которая связана с рутиной. Все, что касается эксклюзивов и креативного подхода наших сотрудников, мы поощряем», — заявила Расулова.

 

 

В то же время "Сколтех" вознамерился создать цифрового двойника профессора С.П. Капицы. "Мы запускаем новый проект, через который мы хотим наглядно продемонстрировать тернистый путь рождения нового ИИ-продукта, причем столь многосоставного, как цифровой двойник. Если все получится, в финале мы установим в Сколтехе инсталляцию с двойником Сергея Петровича Капицы, с которым наши гости, студенты и сотрудники смогут общаться", - заявил ректор "Сколтеха" Александр Кулешов. По его словам, они активно работают в тесной связи с семьей Сергея Капицы, чтобы избежать "потенциальных этических разногласий". 

Ранее для кино нарисовали подобного ИИ-двойника Юрия Никулина, и сын Никулина это одобрил. 

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