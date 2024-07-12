В Уфе мигранты организовали медресе, где истязали и клеймили детей; в Сургуте власти представили мигрантов примером крепкой семьи

В Уфе нелегальные
мигранты из Таджикистана организовали медресе
, где истязали детей, ломали им пальцы и ставили клеймо за незнание Корана. Истязаниям подвергались 16 детей
в возрасте от 4 до 16 лет. В частности, четырёхлетнему мальчику сожгли лицо
. В конце концов одному из подростков удалось сбежать, и он обратился за помощью. Известно
, что истязавшие детей мигранты учились в Российском исламском университете при Центральном духовном управлении мусульман.
Это уже не первый подобный случай в Уфе. Годом ранее фанатик из Таджикистана держал и истязал детей в подвале мечети
.
Количество иностранных граждан, не сдавших экзамен для получения патента на работу, увеличилось в Москве с января по июнь более чем в 34 раза
. Ещё в январе его "успешно сдавал" практически каждый мигрант, в июне экзамен не смогли сдать почти 30% мигрантов.