 

В Уфе мигранты организовали медресе, где истязали и клеймили детей; в Сургуте власти представили мигрантов примером крепкой семьи

В Уфе нелегальные мигранты из Таджикистана организовали медресе, где истязали детей, ломали им пальцы и ставили клеймо за незнание Корана. Истязаниям подвергались 16 детей в возрасте от 4 до 16 лет. В частности, четырёхлетнему мальчику сожгли лицо. В конце концов одному из подростков удалось сбежать, и он обратился за помощью. Известно, что истязавшие детей мигранты учились в Российском исламском университете при Центральном духовном управлении мусульман.
Это уже не первый подобный случай в Уфе. Годом ранее фанатик из Таджикистана держал и истязал детей в подвале мечети.

В Твери мигрантки из Средней Азии рожали и продавали детей
В Москве мигранты прогнали детей с детской площадки.
В Сургуте мигранты прогнали детей с детской площадки.
Власти Сургута сняли ролик о мигрантах как о примере крепкой семьи, которая "не забывает своих традиций".
Количество иностранных граждан, не сдавших экзамен для получения патента на работу, увеличилось в Москве с января по июнь более чем в 34 раза. Ещё в январе его "успешно сдавал" практически каждый мигрант, в июне экзамен не смогли сдать почти 30% мигрантов.
Нелегальность пребывания в РФ могут наконец сделать отягчающим обстоятельством для мигрантов; в настоящее время сайты, рекламирующие незаконную регистрацию мигрантов, в РФ нельзя заблокировать до суда.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Приморье незаконная миграция происходила через усыновление детей
» Таджикистан избавляется от русских и советских топонимов, в Балашихе мигранты прогнали детей со спортплощадки
» Мигранты устроили потасовку на детской площадке в Москве
» В центре Москвы мигранты устроили молельню на детской площадке
» Денежные переводы мигрантов за 2011 год составили 47% от ВВП Таджикистана
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Бес в ребро

Бес в ребро

Русская песня. Александр Башлачёв

Русская песня. Александр Башлачёв

Что общего между татарской нежитью и марийским богатырём

Что общего между татарской нежитью и марийским богатырём

Путин: Примите неприемлемое

Путин: Примите неприемлемое

Распад НАТО?

Распад НАТО?

Столкновение цивилизаций в миниатюре

Столкновение цивилизаций в миниатюре

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Совместим ли абсолютизм с верховенством права?

Вышла новая книга Константина Крылова; 15 июля в "Листве" встреча с Егором Холмогоровым

  • 16:38
  • 219

В РФ на региональном телеканале, чтобы удешевить расходы, запустили сгенерированных ИИ ведущих

  • 16:24
  • 224

87% американцев считают, что президентская избирательная кампания не делает США чести

  • 15:26
  • 210

«Народный фронт.Аналитика» оценила работу онлайн платформы «Сервис импортозамещения 2.0»

  • 15:26
  • 248

В Уфе мигранты организовали медресе, где истязали и клеймили детей; в Сургуте власти представили мигрантов примером крепкой семьи

  • 14:43
  • 263
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru