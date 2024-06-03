 

В Приморье незаконная миграция происходила через усыновление детей

Сотрудники правоохранительных органов Приморского края пресекли канал незаконной миграции. Мигранты получали вид на жительство с помощью признания отцовства над детьми из неполных и неблагополучных семей. 

"Установлен и пресечен канал незаконной миграции лиц из террористически опасных стран. <...> Задержанные длительное время искали одиноких женщин в РФ с детьми из неблагополучной социальной среды. Оказывали за денежное вознаграждение посреднические услуги в установлении отцовства над детьми для последующего получения мигрантами вида на жительство в России".

В Краснодаре сотрудники полиции выявили канал незаконной миграции иностранцев, задержаны подозреваемые в его организации гражданин Палестины и его сообщник из Сирии, возбуждено уголовное дело. 

Четверо граждан Таджикистана предстанут перед судом в Подмосковье по обвинению в хулиганстве, а также в покушении на убийство соотечественника. При этом уголовные дела в отношении еще двух участников, обвиняемых в убийстве двух человек и покушении на убийство, выделены в отдельное производство, поскольку обвиняемые находятся в межгосударственном розыске.

По данным следствия, 31 июля 2023 года одна группа мигрантов подрезала на автомобиле других, после чего между ними завязалась драка. В ходе потасовки один из обвиняемых ударил ножом двух потерпевших, от чего мужчины скончались на месте, двое других обвиняемых нанесли ножевые ранения еще одному мужчине, однако он остался жив. 

Все участники поножовщины находились на территории России незаконно.

 

 

В Сургуте мигранты прогнали детей с площадки, но вмешалась "Русская община", и мигранты ушли. 

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APN.ru