Казахстан избавляется от российских ценных бумаг по требованию США

Депозитарий Казахстана призвал владельцев российских ценных бумаг вывести их из страны до 10 августа. Указанные в документе сроки для вывода ценных бумаг напрямую отсылают к санкциям Вашингтона, введенным 12 июня в отношении Национального расчетного депозитария и Мосбиржи. Депозитарий Казахстана поддержал санкции США против Мосбиржи, хотя ограничения не были обязательными
к исполнению для страны.
Точный объем российских бумаг, которые могут храниться в Казахстане, неизвестен, но, например, с марта по 1 декабря 2022 года казахстанские брокеры осуществили с российскими ОФЗ сделки на общую сумму 641,1 млрд тенге ($1,4 млрд)
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