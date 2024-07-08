На выборах во французский парламент победила коалиция левых партий с антисемитом во главе

Коалиция левых партий "Новый народный фронт", составленная специально для того, чтобы противостоять правым, победила на выборах во французский парламент, получив 182 места
. На втором месте (168 мест) - возглавляемая президентом Эммануэлем Макроном коалиция "Вместе". Правое "Национальное объединение" Жордана Барделла заняло третье место, получив 143 места. Для абсолютного большинства в парламенте необходимы 289 мест.
Для правых полученный результат - заметный рост по сравнению с выборами 2022 года, когда у них было 89 мест
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Депутат израильского Кнессета (парламент) Авигдор Либерман обратился к еврейской общине
Франции с призывом репатриироваться в Израиль, поскольку лидер французского альянса левых сил "Новый народный фронт" Жан-Люк Меланшон "неоднократно высказывался против евреев и Государства Израиль, а его партия представляет собой чистый антисемитизм, что выражает значительное усиление ненависти к Израилю".