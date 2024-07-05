 

Врач из Дагестана рассказала, что никабами мужья закрывают побои, которые наносят своим жёнам

 

Врач-эндокринолог Евгения Макеева, которая подверглась травле в Дагестане из-за просьбы к пациентке снять никаб, объяснила, что под никабами женщин часто прячутся следы побоев.  

"Бывает, в клинику, где работает Евгения, приходит женщина в никабе, и когда женщина его снимает, оказывается, что лицо — в ссадинах и синяках. А порой на лице нет живого места".

Мужьям это очень удобно, потому что никаб закрывает все ссадины и не вызывает общественного порицания. А сами женщины при этом зачастую боятся пожаловаться на мужей.


Впрочем, никаб для этого не обязателен. В Таджикистане никаб запрещён, однако мужья избивают жён, и это считается в порядке вещей, мужья этим даже хвастаются. 
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