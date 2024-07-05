Врач из Дагестана рассказала, что никабами мужья закрывают побои, которые наносят своим жёнам

Врач-эндокринолог Евгения Макеева, которая подверглась травле в Дагестане из-за просьбы к пациентке снять никаб, объяснила, что под никабами женщин часто прячутся следы побоев.
Мужьям это очень удобно, потому что никаб закрывает все ссадины и не вызывает общественного порицания. А сами женщины при этом зачастую боятся пожаловаться на мужей.
Впрочем, никаб для этого не обязателен. В Таджикистане никаб запрещён, однако мужья избивают жён, и это считается в порядке вещей, мужья этим даже хвастаются.