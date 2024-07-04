 

РФ продолжит платить ВАДА, "чтобы вернуться в международный спорт"

 

РФ продолжит платить Всемирному антидопинговому агентству, которое ещё в 2019 году дисквалифицировало РФ на четыре года. По словам депутата Светланы Журовой, только так страна сможет "полноценно вернуться в международные соревнования". РФ уже выплатила ВАДА часть взноса за 2023 год, а в целом плата РФ этой организации должна составить 1,267 млн долларов. Белоруссия за тот же период заплатит (возможно, заплатит) 46 тыс. долларов. 

Палата представителей США приняла решение сократить финансирование ВАДА. По состоянию на 27 июня США не выплатили взнос в WADA за 2024 год в размере 3,625 млн долларов.




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