 

РФ продолжит ответственно платить ВАДА

РФ выплатит членский взнос во Всемирное антидопинговое агентство и продолжит с ним взаимодействие, поскольку очень ответственная, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"В октябре 2005 года была принята Международная конвенция ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте. Её цель - содействие предотвращению применения запрещённых препаратов на всех спортивных соревнованиях. В 2006 году Российская Федерация ратифицировала эту конвенцию, поэтому, как и другие ее участники, обязана платить ежегодные взносы на финансирование Всемирного антидопингового агентства. Мы ответственная страна, которая выполняет взятые на себя обязательства, поэтому продолжаем взаимодействие с агентством, чтобы обеспечить нашим спортсменам возможность полноценно участвовать в любых спортивных соревнованиях".

До сих пор РФ не могла заплатить ВАДА, потому что организация отказывалась принимать российские взносы. Об этом, в частности, сказал заместитель министра спорта РФ Андрей Федоров 8 мая на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту. Заместитель руководителя секретариата заместителя председателя правительства РФ Наталья Паршикова отметила тогда же, что Россия делает всё со своей стороны, чтобы закрыть задолженность по взносу за 2023 год.

При этом ВАДА не признаёт российское антидопинговое агентство РУСАДА. 



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