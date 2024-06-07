РФ продолжит ответственно платить ВАДА

РФ выплатит членский взнос во Всемирное антидопинговое агентство и продолжит с ним взаимодействие, поскольку очень ответственная, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
До сих пор РФ не могла заплатить ВАДА, потому что организация отказывалась принимать российские взносы. Об этом, в частности, сказал заместитель министра спорта РФ Андрей Федоров 8 мая на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту. Заместитель руководителя секретариата заместителя председателя правительства РФ Наталья Паршикова отметила тогда же, что Россия делает всё со своей стороны, чтобы закрыть задолженность по взносу за 2023 год.
При этом ВАДА не признаёт российское антидопинговое агентство РУСАДА.