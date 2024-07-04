В РФ "не во всех регионах" существует анализ общения на национальных языках

Федеральные власти РФ вместе с регионами собираются "активно оперативно доработать" модульный анализ сообщений на национальных языках, подобных тем, что использовались организаторами беспорядков в Дагестане и других регионах, сообщил заместитель руководителя Администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.

"В результате проверки [Генпрокуратурой РФ] установлено, что не во всех регионах должным образом налажена эта работа [по оперативному реагированию на угрозы террористического и экстремистского характера], в том числе работа, связанная с использованием государственной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений - <…> например, в качестве общего недостатка системы мониторинга на местах отмечено отсутствие практики анализа общения на национальных языках. Надо вместе с регионами активно оперативно доработать модульный анализ сообщений на национальных языках в системе мониторинга, а коллегам в регионах также оперативно провести соответствующие настройки своего регионального сегмента".

Магомедов подчеркнул, что именно такие публикации использовались организаторами беспорядков в некоторых регионах - в Дагестане, Башкирии, Якутии.



