 

В РФ "не во всех регионах" существует анализ общения на национальных языках

Федеральные власти РФ вместе с регионами собираются "активно оперативно доработать" модульный анализ сообщений на национальных языках, подобных тем, что использовались организаторами беспорядков в Дагестане и других регионах, сообщил заместитель руководителя Администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.

"В результате проверки [Генпрокуратурой РФ] установлено, что не во всех регионах должным образом налажена эта работа [по оперативному реагированию на угрозы террористического и экстремистского характера], в том числе работа, связанная с использованием государственной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений - <…> например, в качестве общего недостатка системы мониторинга на местах отмечено отсутствие практики анализа общения на национальных языках. Надо вместе с регионами активно оперативно доработать модульный анализ сообщений на национальных языках в системе мониторинга, а коллегам в регионах также оперативно провести соответствующие настройки своего регионального сегмента".

Магомедов подчеркнул, что именно такие публикации использовались организаторами беспорядков в некоторых регионах - в Дагестане, Башкирии, Якутии.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Глава Росгвардии открыл памятник Дзержинскому, Кабмин указал на "отсутствие поддержки языков народов РФ"
» Путин предложил издавать книги и журналы на нац. языках "как в советское время"
» Единство российской нации будут укреплять тотальной слежкой
» Минобороны РФ готовит уникальную систему мониторинга СМИ и соцсетей
» Совет Европы обеспокоился правами национальных меньшинств в России
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Русская песня. Александр Башлачёв

Русская песня. Александр Башлачёв

Что общего между татарской нежитью и марийским богатырём

Что общего между татарской нежитью и марийским богатырём

Путин: Примите неприемлемое

Путин: Примите неприемлемое

Распад НАТО?

Распад НАТО?

Столкновение цивилизаций в миниатюре

Столкновение цивилизаций в миниатюре

Как изменить \

Как изменить "гены" избранности Гегемона?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В РФ "не во всех регионах" существует анализ общения на национальных языках

  • 12:38
  • 76

Мигранты стали в 10 раз чаще проваливать экзамен по русскому языку; в Приморье незаконно легализовали 11 тыс. мигрантов

  • 12:01
  • 114

Семьи с детьми ранены украинскими атаками на Белгородскую область. Боец СВО рассказал, сколько денег уходит на обмундирование

  • 11:43
  • 141

Хозяин "Еврохима" Мельниченко рассказал Такеру Карлсону, как в действительности следовало бы бороться с глобальным потеплением

  • 00:55
  • 448

Российские мобильные операторы продолжают завышать цены на звонки из Крыма

  • 19:20
  • 321

В КБР возбуждено уголовное дело против "шариатского патруля"; исламский координационный центр поддержал запрет никаба

  • 13:57
  • 432
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru