 

Путин предложил издавать книги и журналы на нац. языках "как в советское время"

Президент РФ Владимир Путин посчитал ценным советским опытом издание книг и журналов на "национальных языках", которые так важны для многообразия культуры РФ. 

"Это одно из самых больших достояний России - многообразие ее культуры. А многообразие культуры без языка - это уже не полноценная культура, это какие-то осколки культур".

"Давайте всё это сделаем", - сказал Путин, имея в виду публикацию книг и журналов на нац. языках.

Президент РФ высказал убеждение, что поддержка "коренных малочисленных народов" требует особого внимания.

"Здесь очень важно задействовать наши библиотеки, ведущие библиотеки, и они этим занимаются активно. И министерство культуры должно по линии театров тоже проводить самую активную работу для поддержания культуры и языков малых коренных малочисленных народов... Это даже не вопрос финансирования, это копейки, на самом деле, это мы все сделаем. Нужно выстроить эту работу должным образом", - заявил президент РФ, пообещав дать поручения соответствующим министерствам, в том числе Минфину.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Минобр РФ учредил специальные стипендии "только для коренных малочисленных народов"
» Путин поручил "сохранять этнокультурное многообразие народов РФ"
» В Краснодаре собирают книги для высылки в Армению
» Будем менять Конституцию РФ?
» Совет Европы обеспокоился правами национальных меньшинств в России
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
К чему пришли отношения России и США в 2023 году?

К чему пришли отношения России и США в 2023 году?

Гениальная ленинская идея и догорающий сад

Гениальная ленинская идея и догорающий сад

Об увольнении Черняева. Всё же, несколько моментов.

Об увольнении Черняева. Всё же, несколько моментов.

Об увольнении Черняева. Придётся высказаться.

Об увольнении Черняева. Придётся высказаться.

Об увольнении Анатолия Черняева из ИФ РАН

Об увольнении Анатолия Черняева из ИФ РАН

Ой, Вань, смотри какие клоуны…

Ой, Вань, смотри какие клоуны…

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Украинцы атакуют российские регионы, в Брянской области ранен мирный житель

  • 16:03
  • 289

Путин предложил издавать книги и журналы на нац. языках "как в советское время"

  • 14:18
  • 329

Объём микрозаймов россиян резко вырос, в Совфеде идею раздачи продуктов с истекающим сроком годности назвали "популизмом"

  • 13:55
  • 292

Путин рассказал про "бюрократические сбои" и ситуацию с отпусками для бойцов СВО

  • 13:33
  • 315

В Англии соцработницу отстранили от работы за высказывания о "смене пола", в Шотландии родителей накажут за отказ "поменять пол" детям

  • 13:07
  • 354

Глава комитета Госдумы по обороне назвал требования жён мобилизованных "вбросами недругов"

  • 11:26
  • 346
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru