Путин предложил издавать книги и журналы на нац. языках "как в советское время"

Президент РФ Владимир Путин посчитал ценным советским опытом издание книг и журналов на "национальных языках", которые так важны для многообразия культуры РФ.

"Это одно из самых больших достояний России - многообразие ее культуры. А многообразие культуры без языка - это уже не полноценная культура, это какие-то осколки культур".

"Давайте всё это сделаем", - сказал Путин, имея в виду публикацию книг и журналов на нац. языках.

Президент РФ высказал убеждение, что поддержка "коренных малочисленных народов" требует особого внимания.

"Здесь очень важно задействовать наши библиотеки, ведущие библиотеки, и они этим занимаются активно. И министерство культуры должно по линии театров тоже проводить самую активную работу для поддержания культуры и языков малых коренных малочисленных народов... Это даже не вопрос финансирования, это копейки, на самом деле, это мы все сделаем. Нужно выстроить эту работу должным образом", - заявил президент РФ, пообещав дать поручения соответствующим министерствам, в том числе Минфину.



