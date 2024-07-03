В КБР возбуждено уголовное дело против "шариатского патруля"; исламский координационный центр поддержал запрет никаба

В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении сторонников шариата за избиение людей. Семеро жителей Тырныауза в 2017 году объединились в «шариатский патруль» и стали следить за поведением местных. Тех, кто, по их мнению, вёл неправильный образ жизни, избивали палками и издевались. Известно о четырнадцати пострадавших, но их может быть намного больше.

Подозреваемым вменяется статья 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества»). Шестеро их них задержаны на территории республики, главарь пойман силовиками в Московской области.

Координационный центр мусульман Северного Кавказа предложил считать, что в современных условиях в России ношение никаба, паранджи и других уборов, скрывающих лицо, наносит практический вред мусульманам и несет угрозу раздора, и высказался в поддержку запрета таких уборов.

"Мы, мусульмане Северного Кавказа, как и наши предшественники богословы, поддерживаем мнение большинства исламских ученых о необязательности "никаба". Утверждение же некоторых лиц о том, что лицо и руки в исламе являются авратом, недостоверны, недопустимы и даже запретны в исламе, если это вносит смуту и раскол в обществе. Никаб никогда не являлся традиционной формой одежды для Северного Кавказа. Более того, даже в некоторых странах, где ислам является государственной религией, полностью или частично действует запрет на ношение "никаба" в общественных местах (...) По этой причине постановляем: считать в современных условиях в России ношение никаба, паранджи и т.п. скрывающих лицо головных уборов наносящим практический вред мусульманам, угрожающим раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях. Мы призываем всех совершать благие деяния, которые наша религия нам действительно предписывает совершать!"



