РУДН против русских?

С момента произошедшего в РУДН скандала с флагом псевдогосударства,
мы следим за происходящими в вузе событиями.
Истории уже почти полтора года и единственное, что было сделано — уволен проректор по работе со студентами Базавлук С.В., согласовавший украинскому землячеству РУДН
стенд с жовтно-блакитными тряпками. Он продолжил работу в образовании и даже пробился в финал ЦФО
конкурса управленцев «Лидеры России».
Сразу после скандала русским студентам обещали разрешить создать собственное объединение (В РУДН действуют разные организации
по национальному признаку, государствообращующих среди них нет), но его
всё ещё не существует. Общественности и радеющим за Отечество студентам
была брошена «пыль в глаза» с организацией и регистрацией такого объединения.
По всей видимости, даже всероссийского масштаба скандала недостаточно руководству университета, чтобы пойти навстречу русским.
Примерно через два месяца в в РУДН зарегистрировали Патриотическое студенческое общество «Диалог».
Стоит отметить, что студенты, входящие в состав руководства сообщества,
несмотря на происходящий абсурд, действительно работают над темой
патриотизма в вузе. Но слову «русские» места нет и поныне.
Отдельным сдвигом для РУДН можно считать то, что в вузе перестали бояться аббревиатуры из трёх букв — СВО.
Возвращаясь
к теме попыток медийно исправить положение, мы вновь стали свидетелями
того, что даже благие намерения могут превратиться в жалкое стремление
прикрыть одно место. Дабы перебить прошлую ошибку с флагом, университет
опять решил сыграть на государственном символе, но в этот раз
российском. Кампания сопровождается громкими заголовками: «Мировой
рекорд», «самый большой флаг России», «К нам приехал Путин» — даже нашли
однофамильца Президента для своей акции.
Однако на запрос в поисковике: «РУДН флаг», по-прежнему выпадает отголосок жевто-балакитного прошлого.
Для
кого и зачем нужно было это делать? Вопрос риторический. Готовы
подсказать читающим канал лицам из руководства РУДН, что для реального
исправления репутации,стоит совершить следующие действия:
1. Заключить соглашение о поддержке подразделения ВС РФ в зоне СВО;
2. Навестить воюющих в зоне СВО выпускников университета;
3. Выполнить обещание и дать возможность русским ребятам создать объединение.
Отметим, в университете сделан хороший шаг — появилась табличка с погибшими в СВО выпускниками.
Но, в итоге, руководство РУДН наглым образом обмануло студентов и так и не пошло навстречу русскому объединению в университете.
В
течение марта 2023 года принимались различные попытки должностных лиц
РУДН выправить подмоченное положение. Должно было состояться интервью
канала «Обыкновенный царизм» с находящимся в должности проректора по
работе со студентами Базавлуком С.В, но этого не произошло.
Примерно
в первую неделю марта 2023 года появилась информация о том, что
общественный резонанс подтолкнул руководство вуза к реализации идеи
создания русского землячества. Вконтакте зарегистрировали группу с
одноименным названием — «Русское землячество РУДН
»,
а в университете пошли разговоры о том, что такое объединение будет
создано. В некоторых учебных подразделениях даже запустили списки для
учёта желающих вступить в это объединение.
И вот данные собраны,
выбраны руководящие лица, создана группа, кажется остается только
официально объявить об этом и начать работу. Но нет! Ведь куда важнее
соблюсти бюрократические процедуры, и с того момента начался процесс
регистрации вновь созданного объединения. Прошло около двух месяцев, но
по прежнему «работа» над уставом объедения шла. В это же время в
созданной в социальной сети ВКонтакте группе периодически появлялись
посты, содержащие ликующие и победные тезисы.
Одновременно с
этим, в мае, в несколько дней, было создано и зарегистрировано (с учетом
бюрократических барьеров!) ПСО «Диалог» — упоминали о нём в предыдущем
посте по этой теме.
На этом моменте мы видим, что для того, чтобы что-то быстро организовать нужно просто этого захотеть!
С
этого периода (май 2023) ПСО «Диалог» начало деятельность при поддержке
руководства РУДН. Чего нельзя сказать о русском землячестве. Сейчас
можно посмотреть, что группа называется «Русский дом РУДН
»,
а частота постов не позволяет сделать вывода о том, что такое
объединение существует. При этом, если эта группа «живет» то какой-то
видимой поддержки от вуза, найти не получится. Видимо слово «русский» в
РУДН вне традиции.
Прошёл год. ПСО «Диалог» развивается и
работает со всеми ресурсными базами РУДН. Русского землячества нет, а
«Русский дом РУДН» существует в виде группы в ВКонтакте.
Что же сделало руководство?
Была
запущена информация о создании русского землячества, благодаря чему,
общественный резонанс утих, а русские студенты поверили в то, что их
заметили в самом многонациональном вузе (🙃
).
На наш взгляд, никакой процедуры регистрации не было и в помине, а
выигранный период в два месяца позволил руководству РУДН «съехать» на
создание иного патриотического объединения россиян и иных лиц, в том
числе иностранных.
Конечно, создание подобного объединения в РУДН это нечто новое, и вроде флаги российские, и про СВО говорят.
Но русские в РУДН вновь остались за бортом.
На
прошедшем ПМЮФ лично слушали выступление сенатора Клишаса А.А. на
мигрантскую тематику. Для нас и для общества это надежда, что в стране
есть политики, понимающие угрозу внутренного заигрывания с внешним
врагом.
Напомним, что Клишас А.А. помимо поста сенатора РФ также
является заведующим кафедры теории права и государства РУДН. Пользуясь
случаем, обратимся: Андрей Александрович
, может сможете помочь студентам преодолеть бюрократию с регистрацией землячества?
Смотря
на то, как администрация вуза готова идти на игры в медийном поле, есть
опасный момент для русских студентов этого учебного заведения.
Ведь
никто не гарантирует того, что в некий момент кому-то из должностных
лиц не придёт идея вновь создать видимость решения вопроса русского
землячества, а затем по случайному стечению обстоятельств, кто-то из
лиц, входящих в его состав, совершит поступок полностью дискредитирующий
русское объедение. В таком случае администрация на некоторое время
вновь обеспечит себе работой в условиях отсутствия русских.
Надеемся, действие, описанное в последнем абзаце, не станет руководством к действию для некоторых лиц.