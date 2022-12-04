Россиянам посоветовали проверять размер перечислений в Пенсионный фонд

Россиянам стоит проверять размер перечислений в Пенсионный фонд через сайты налоговой инспекции или фондов, предупредила заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева. По её словам, работодатель может недобросовестно сдавать документацию, и это влечет за собой возможность лишиться части выплат.

Григорьева напомнила, что работодатель должен отчислять в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд медицинского страхования 22 процента, 2,9 процента и 5,1 процента от заработной платы соответственно. Сотрудник также имеет право на перечисления в размере 0,2-85 процентов в виде страхования от несчастных случаев.