 

В Госдуме задумались о том, что таджики и армяне не являются коренными в РФ, в Москве задержаны мигранты-насильники

 

В Госдуме озаботились тем, что в настоящее время от 50% до 70% и даже более заявлений от желающих переселиться в РФ по программе репатриации поступают от граждан Таджикистана, Казахстана и Армении, которые, как правило, не являются представителями народов, исторически проживающих на территории Российской Федерации, и не являются носителями русского языка. Депутаты хотят ужесточить требования программы репатриации и разработали соответствующий законопроект.

 

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела об изнасиловании девочки в Приморье иностранным гражданином. 

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана за попытку изнасиловать местную жительницу.

Также в Москве двое узбеков, угрожая ножом, изнасиловали женщину.

Сотрудницу кафедры русского языка одного из ведущих вузов РФ задержали в Мурманске по подозрению в фиктивном приёме у мигрантов экзамена на знание русского языка и истории страны. 

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