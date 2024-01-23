В Иванове мигранты толпой забили местного жителя и ушли от заслуженного наказания
- 23.01.2024, 10:39,
- Новости
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По данным
телеграм-канала "Многонационал", в Иванове иностранные специалисты из Узбекистана и Азербайджана организовали мигрантское швейное предприятие прямо на третьем этаже жилого дома. Когда разразился конфликт с жительницей этого дома, уроженец Азербайджана Фаиль Зияфеддин-Оглы Аллахвердиев осыпал её матерными оскорблениями. На защиту женщины встал её сын, после чего он был жестоко избит тремя мигрантами:
Фаиль сначала решил, что сам справится с Владимиром, но был побит и осторожно убежал, чтобы вернуться с «братской помощью». Через 10 минут в дверь квартиры Каменских начали ломиться сам Фаиль, его сын Сахиль и племянник Айдамир Фаталиев. Уже втроем он забили Владимира ногами, выплеснув всю свою животную жестокость и ущемленность от поражения один на один.
Владимир Каменский 10 дней проходил лечение в отделении челюстно-лицевой хирургии областной больницы. Владимир получил 7 переломов лицевой части головы (включая переломы нижней и верхней челюсти, перелом носа и перелом глазницы). Ему сделали трепанирование черепа, удалили часть кости и вставили титановые пластины.
Этот вред здоровью экспертиза определила как "средний", а дело возбуждено только в отношении самого Фаиля, хотя Владимира избивали трое.