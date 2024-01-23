В Иванове мигранты толпой забили местного жителя и ушли от заслуженного наказания

Фаиль сначала решил, что сам справится с Владимиром, но был побит и осторожно убежал, чтобы вернуться с «братской помощью». Через 10 минут в дверь квартиры Каменских начали ломиться сам Фаиль, его сын Сахиль и племянник Айдамир Фаталиев. Уже втроем он забили Владимира ногами, выплеснув всю свою животную жестокость и ущемленность от поражения один на один.

Владимир Каменский 10 дней проходил лечение в отделении челюстно-лицевой хирургии областной больницы. Владимир получил 7 переломов лицевой части головы (включая переломы нижней и верхней челюсти, перелом носа и перелом глазницы). Ему сделали трепанирование черепа, удалили часть кости и вставили титановые пластины.