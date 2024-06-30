 

Эксперт Народного фронта рассказала о проблемах, которые могут возникнуть при цифровизации взаимодействия человека и государства

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Оценивая в целом позитивно тренд по цифровизации предоставления государственных и муниципальных услуг, хочется остановиться на одном очень важном моменте: соблюдении прав граждан, по разным причинам не использующих цифровые технологии. 16 марта 2024 года

Правительством РФ утверждено Распоряжение № 637-р «Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации государственного управления», предусматривающее в том числе сокращение сроков предоставления государственных услуг в онлайн-формате, а также увеличение количества предоставляемых госуслуг в электронном виде до 100 в 2030 году за счет полного перехода органов исполнительной власти субъектов РФ на электронный документооборот и упрощения межведомственного взаимодействия путем создания коммуникационных сервисов «Типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего».

 

При этом, по данным мониторинга Народного фронта и анализу поступивших обращений на Прямую линию Президента РФ в декабре 2023 года, есть практика оказания ряда государственных и муниципальных услуг исключительно в электронном виде, что противоречит дейсвующему законодательству. То есть, подача заявлений, обращений, анкет и официальных документов для получения ряда услуг возможна только в электронном виде, а ведь это не всегда возможно. Та же проблема есть с получением обратной связи от государства исключительно в электронном виде. Это вызывает затруднения у определенных категорий граждан (люди с инвалидностью, пожилые граждане и ряда другие). Среди причин выделяются следующие: отсутствие смартфонов или сложность их использования, отсутствие личного кабинета на портале Госуслуг, адреса электронной почты, состояние здоровья граждан, их физические особенности, отсутствие навыка владения компьютерной техникой, отсутствие техники или интернета в доме. 

 

Власти аргументируют тем, что так быстрее и удобнее, а также тем, что в МФЦ есть гостевые компьютеры и консультанты, которые могут помочь. Но проблема в том, что консультанты могут только подсказывать, они не имеют права хоть что-то самостоятельно печатать или заполнять в личных документах или цифровых кабинетах граждан. И если у самого гражданина нет опыта или квалификации работы с компьютером, его права могут быть нарушены. Еще одна проблема есть в системе обжалования принятых решений органов власти в цифровом формате.

Поэтому Народный фронт раз указывал, что при переводе государственных и муниципальных услуг в электронный вид необходимо оставить возможность получения таких услуг любым удобным для гражданина способом – в электронном виде, оформив заявление на бумаге, обратившись в МФЦ лично, а также посредством почтового отправления.

 

 

Материал подготовлен экспертом «Народный фронт.Аналитика» Ольгой Поздняковой.

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