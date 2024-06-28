Мигрантов "в среднем" нет в зоне СВО; Русская община обратилась к Бастрыкину

Жительница Петербурге летом 2021 года потеряла российский паспорт и спустя полгода неожиданно для себя оказалась в браке с египтянином. Об этом она узнала, когда пришла в ЗАГС зарегистрировать рождение ребенка. В суде горожанка заверила, что никогда не встречалась с египтянином Мустафой, не вела с ним совместного хозяйства и не подозревала о законной регистрации отношений.
Удалось установить, что брак был заключён с использованием утерянного паспорта петербурженки.
Как сообщает канал "Многонационал", в Дагестане русскую женщину-врача заставили фотографироваться в хиджабе, хотя она не является мусульманкой.