 

Мигрантов "в среднем" нет в зоне СВО; Русская община обратилась к Бастрыкину

Боец ВС РФ усомнился в словах главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о десяти тысячах мигрантов в зоне СВО. По словам бойца, возможно, в каких-то подразделениях они есть - "условно говоря, десять человек на сто, как и должно быть по статистике", однако "в среднем их на фронте нет вообще".
Члены «Русской общины» обратились к председателю СК с просьбой разобраться в ситуации с избиением мигрантами отца четверых детей в Москве. Конфликт между россиянином и мигрантами произошел в начале июня. Мужчина сделал замечание иностранцам, которые поставили голые ноги на мебель в детской игровой комнате. После этого мигранты напали на мужчину и избили его, при этом заявили, что сами стали жертвами нападения, и к какой-либо ответственности так и не были привлечены.

 

Жительница Петербурге летом 2021 года потеряла российский паспорт и спустя полгода неожиданно для себя оказалась в браке с египтянином. Об этом она узнала, когда пришла в ЗАГС зарегистрировать рождение ребенка. В суде горожанка заверила, что никогда не встречалась с египтянином Мустафой, не вела с ним совместного хозяйства и не подозревала о законной регистрации отношений.

Удалось установить, что брак был заключён с использованием утерянного паспорта петербурженки.

Как сообщает канал "Многонационал", в Дагестане русскую женщину-врача заставили фотографироваться в хиджабе, хотя она не является мусульманкой.


 


 
 

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