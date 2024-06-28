Мигрантов "в среднем" нет в зоне СВО; Русская община обратилась к Бастрыкину

Члены «Русской общины» обратились к председателю СК с просьбой разобраться в ситуации с избиением мигрантами отца четверых детей в Москве.

Конфликт между россиянином и мигрантами произошел в начале июня. Мужчина сделал замечание иностранцам, которые поставили голые ноги на мебель в детской игровой комнате. После этого мигранты напали на мужчину и избили его, при этом

заявили, что сами стали жертвами нападения, и к какой-либо ответственности так и не были привлечены.