Украинцы атакуют российские регионы, в Белгородской области стало трудно тушить пожары в приграничье

Беспилотником атакован Брянск, повреждено административное здание. В Брянской области дронами атакована Белая Берёзка, начался пожар, нарушено энергоснабжение.
В Белгородской области обстрелян Грайворон, повреждены десять частных домовладений, три машины, несколько прилётов зафиксировали на территории одного из местных предприятий (повреждены два служебных автомобиля, снесена часть ограждения, в административном здании выбиты окна и посечен фасад). Повреждены линии газо- и электроснабжения. Для проведения ремонтных работ пришлось обесточить несколько улиц. Без света временно остался 691 абонент. Также в области атакованы дронами сёла Казачок (полностью сгорел жилой дом) и Демидовка (повреждён частный дом). Тушить дома в приграничье Белгородской области затруднительно, поскольку украинцы атакуют пожарную технику. Местным жителям раздадут огнетушители.