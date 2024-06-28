 

Украинцы атакуют российские регионы, в Белгородской области стало трудно тушить пожары в приграничье

В Тамбовской области после атаки украинского беспилотника загорелась нефтебаза, пожар локализован.
Беспилотником атакован Брянск, повреждено административное здание. В Брянской области дронами атакована Белая Берёзка, начался пожар, нарушено энергоснабжение.
В Белгородской области обстрелян Грайворон, повреждены десять частных домовладений, три машины, несколько прилётов зафиксировали на территории одного из местных предприятий (повреждены два служебных автомобиля, снесена часть ограждения, в административном здании выбиты окна и посечен фасад). Повреждены линии газо- и электроснабжения. Для проведения ремонтных работ пришлось обесточить несколько улиц. Без света временно остался 691 абонент. Также в области атакованы дронами сёла Казачок (полностью сгорел жилой дом) и Демидовка (повреждён частный дом). Тушить дома в приграничье Белгородской области затруднительно, поскольку украинцы атакуют пожарную технику. Местным жителям раздадут огнетушители. 

 

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