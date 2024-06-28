Украинцы атакуют российские регионы, в Белгородской области стало трудно тушить пожары в приграничье

десять частных домовладений, три машины, несколько прилётов зафиксировали на территории одного из местных предприятий (повреждены два служебных автомобиля, снесена часть ограждения, в административном здании выбиты окна и посечен фасад). Повреждены линии

газо- и электроснабжения. Для проведения ремонтных работ пришлось обесточить несколько улиц. Без света временно остался 691 абонент. Также в области атакованы дронами сёла Казачок ( полностью сгорел жилой дом) и Демидовка (повреждён частный дом). Тушить дома в приграничье Белгородской области затруднительно , поскольку украинцы атакуют пожарную технику. Местным жителям раздадут огнетушители.