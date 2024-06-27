Искусственный интеллект сдал экзамены вместо студентов, и профессора этого не поняли

Специалистам британского Университета Рединга удалось обмануть своих коллег с помощью написанных искусственным интеллектом экзаменационных работ. В рамках эксперимента были созданы поддельные личности студентов и отправлены от их имени экзаменационные работы, решенные чатом GPT. Университетские преподаватели не заметили обмана и поставили работам высокую оценку.

Ошибки были отмечены только в одной работе из 33. В среднем оценки у фейковых студентов были выше, чем у реально обучающихся в университете. Таким образом, ИИ удалось успешно сдать экзамены и остаться незамеченным. По словам исследователей, чат-бот от OpenAI усовершенствовался и уже научился применять абстрактное мышление.

В США, по разным прогнозам, к 2030 году энергопотребление из-за искусственного интеллекта увеличится более чем вдвое или даже втрое. Глава Arm Рене Хаас неоднократно заявлял, что из-за растущего интереса к ИИ четверть всей электроэнергии США будет направлена на центры обработки данных.