Минфин ждёт кратного роста исламского финансирования каждый год. Стали известны дивиденды российских миллиардеров

Минфин РФ прогнозирует кратный рост исламского финансирования в РФ каждый год, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

"У нас уже десятки миллиардов рублей в таких инструментах выпущено. Но мы видим, что в ближайшее время потенциал очень большой - это триллион рублей в эквиваленте внутри России. У нас огромный внутренний рынок для исламских финансов, но мы также видим огромный потенциал сотрудничества с другими странами. Здесь я очень положительно удивлён увидеть огромное количество иностранных участников, банков развития (...) мы ожидаем кратный рост каждый год по этому направлению".

По словам Чебескова, "исламские финансы и интерес к исламским финансам выходят далеко за рамки религии. Мы видим, что у граждан, даже которые другого вероисповедания, им нужна вот эта ответственность, им нужно понимание, что они участвуют в финансовых, в устойчивых проектах".

Под исламским банкингом подразумевается ведение деятельности "в соответствии с нормами ислама". Запрещены выплата процентов и производные от нее процентные сделки, сделки с условиями неопределенности, финансирование игорного бизнеса, производства свинины, алкогольной продукции, табака, оружия, боеприпасов.

Напротив, Минфин не ожидает возможности вернуть российские активы, заблокированные в западных странах. Вероятно, что они не будут возвращены никогда, сказал директор департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов РФ Дмитрий Тимофеев.

Стали известны суммы дивидендов, которые получили по итогам 2023 года российские миллиардеры. Лидером второй год подряд стал акционер "Лукойла" Вагит Алекперов, получивший 177,4 миллиарда рублей дивидендов. За ним в рейтинге "Форбса" расположились владельцы активов газовой компании "Новатэк" и химического производителя "Сибур" Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, которые за прошедший год получили 105 миллиардов рублей и 84,6 миллиарда рублей соответственно. На четвёртом месте Алишер Усманов (79,9 млрд рублей). С начала 2024 года совокупное состояние богатейших российских дельцов выросло на 17,76 миллиарда долларов.



