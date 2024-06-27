 

Глава СКР рассказал о борьбе с прокуратурой и объяснил, зачем на фронте мигранты

 

Выступая на сессии «Правовые аспекты миграционной политики современной России» в рамках Петербургского международного юридического форума председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сказал, что в России необходимо изменить миграционную политику.

"Я полагаю, самое главное - изменить миграционную политику России, точно обосновать необходимость, а может быть даже вообще сделать так, чтобы внутренними ресурсами решить свои политические, экономические, национальные и другие проблемы".

Бастрыкин считает, что при привлечении на работу мигрантов необходимой руководствоваться вопросами нацбезопасности.

В то же время он сообщил о частой отмене прокуратурой решений по уголовным делам в отношении мигрантов. Он подчеркнул, что полицейским приходится по три-четыре раза заново возбуждать уголовное дело по миграционному преступлению из-за того, что прокуратура, используя своё право, это решение отменяет.  

Как положительный момент глава СКР отметил, что удалось выявить более 30 тыс. иностранцев, недавно получивших гражданство России и не вставших на воинский учёт, из них около 10 тыс. человек отправлены в зону СВО.

"Мы стали реализовывать положения Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и, в случае необходимости, принять участие в специальной военной операции (...) уже порядка 10 тыс. из них отправлены в зону специальной военной операции".

Бастрыкин призвал ставить иностранцев на воинский учет одновременно с приобретением ими гражданства РФ и лишать гражданства в случае отказа от участия в СВО.

"Нас спрашивают: а зачем они там нужны? Товарищи, рыть окопы и строить укрепления. Для этого нужны действительно хорошие, рабочие руки. Они сегодня пополняют ряды наших тыловых подразделений".

Только за четыре месяца этого года в Москву прибыло 1,2 млн мигрантов, в Петербург - 860 тыс. человек.

В то же время за пять месяцев 2024 года принудительно выдворено за пределы Российской Федерации более 30 тыс. мигрантов, за пять месяцев 2023 года - 12,7 тыс. В 2022 году из РФ было выдворено 26,6 тыс. мигрантов за целый год.


 




 

 

 

 

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