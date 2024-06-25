 

Во Франции правый политик предложил дать белым детям будущее. Теперь ему грозит судебное преследование

Пьер-Николя Нупс из Партии Франции в своей предвыборной кампании использовал плакат с изображением светловолосого голубоглазого мальчика и призывом: "Дадим белым детям будущее". Теперь ему грозит судебное преследование. Паскаль Шнайдер, мэр Нев-Мезона, одного из крупнейших городов округа Нанси, заявил, что "этот плакат порочит город, кантон и весь департамент". 
Шнайдер сказал, что подал жалобу в прокуратуру, утверждая, что плакат разжигает расистскую ненависть. Однако Нупс, который баллотируется в 5-м избирательном округе восточного департамента Мерта и Мозель, заявил в ответ: "Я одобрил этот плакат. Это не сектантство. Напротив, он несёт положительный посыл, надежду для нашей молодежи, и ничего больше. И если кто-то увидит в этом что-то ещё, это будет злонамеренная интерпретация".


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