Во Франции правый политик предложил дать белым детям будущее. Теперь ему грозит судебное преследование

Пьер-Николя Нупс из Партии Франции в своей предвыборной кампании использовал плакат с изображением светловолосого голубоглазого мальчика и призывом: "Дадим белым детям будущее". Теперь ему грозит судебное преследование. Паскаль Шнайдер, мэр Нев-Мезона, одного из крупнейших городов округа Нанси, заявил , что "этот плакат порочит город, кантон и весь департамент".

Шнайдер сказал, что подал жалобу в прокуратуру, утверждая, что плакат разжигает расистскую ненависть. Однако Нупс, который баллотируется в 5-м избирательном округе восточного департамента Мерта и Мозель, заявил в ответ: "Я одобрил этот плакат. Это не сектантство. Напротив, он несёт положительный посыл, надежду для нашей молодежи, и ничего больше. И если кто-то увидит в этом что-то ещё, это будет злонамеренная интерпретация".







