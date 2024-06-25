Глава Дагестана высказался против никабов; стало известно, как сын чиновника превратился в террориста

Глава Дагестана Сергей Меликов выступил против никабов — закрывающих лицо мусульманских женских головных уборов с узкой прорезью для глаз. Они несвойственны для кавказских народов и дают мужчинам возможность скрываться с помощью головного убора, а женщинам — проносить запрещенные предметы, и, в частности, стало известно, что таким образом планировал скрыться один из напавших на храмы и полицейских террористов. «С точки зрения террористической безопасности я тоже против», — сказал Меликов.





Сын экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман, участвовавший в теракте 23 июня, два года назад внезапно стал очень религиозным. Он жил в Махачкале и считался мажором. Однако два года назад отрастил бороду, женился и одел супругу в мусульманские одежды. Также замглавы муниципалитета по социальным вопросам и безопасности Баркакади Меджидов отметил, что в апреле на общем райсобрании местный имам поднял вопрос о том, что жители Сергокалы начали ездить в мечеть в Карабудахкентском районе, где, по некоторым данным, проповедовали ислам ваххабитского толка. При этом все односельчане знали о радикальных взглядах Омаровых. Знал о них и Магомед Омаров, который снят с поста главы Сергокалинского района и исключён из "Единой России" уже после того, как его сыновья участвовали в совершении теракта.