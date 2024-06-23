В Дербенте сожжены православная церковь и синагога, убит священник, в Махачкале бой с бандитами

В воскресенье вечером МВД Дагестана сообщило о нападении на синагогу и церковь в Дербенте (они сожжены), а также на церковь и пост ДПС в Махачкале. Муфтият республики сообщил о гибели девяти человек, двое из которых гражданские (шестидесятишестилетний православный священник в Дербенте и охранник церкви в Махачкале), еще семь человек - правоохранители (в том числе начальник отдела полиции Дагестанских Огней), также, по их данным, ранены еще 25 человек.

Убитому в Дербенте протоиерею Николаю Котельникову до этого уже угрожали смертью, сообщил исламовед Роман Силантьев.

«Отец Николай всю жизнь прослужил в Дербенте, был одним из столпов сначала Бакинской, а потом Махачкалинской епархии. Неоднократно ему угрожали смертью, и вот он принял мученическую кончину в День Святой Троицы».

Котельников служил у алтаря более 40 лет. Бандиты перерезали ему горло.

Позже стало известно о ранении еще одного сотрудника полиции в центре села Сергокалы при обстреле автомобиля неизвестными.

Четверо боевиков ликвидированы, троих из них опознали как сыновей главы Сергокалинского района Дагестана и его племянника.

На улице Магомедтаригова в Махачкале продолжается боестолкновение полицейских с боевиками.

