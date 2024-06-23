 

В Дербенте сожжены православная церковь и синагога, убит священник, в Махачкале бой с бандитами

 

В воскресенье вечером МВД Дагестана сообщило о нападении на синагогу и церковь в Дербенте (они сожжены), а также на церковь и пост ДПС в Махачкале. Муфтият республики сообщил о гибели девяти человек, двое из которых гражданские (шестидесятишестилетний православный священник в Дербенте и охранник церкви в Махачкале), еще семь человек - правоохранители (в том числе начальник отдела полиции Дагестанских Огней), также, по их данным, ранены еще 25 человек.

Убитому в Дербенте протоиерею Николаю Котельникову до этого уже угрожали смертью, сообщил исламовед Роман Силантьев.

«Отец Николай всю жизнь прослужил в Дербенте, был одним из столпов сначала Бакинской, а потом Махачкалинской епархии. Неоднократно ему угрожали смертью, и вот он принял мученическую кончину в День Святой Троицы».

Котельников служил у алтаря более 40 лет. Бандиты перерезали ему горло.

Позже стало известно о ранении еще одного сотрудника полиции в центре села Сергокалы при обстреле автомобиля неизвестными. 

 

Четверо боевиков ликвидированы, троих из них опознали как сыновей главы Сергокалинского района Дагестана и его племянника 

На улице Магомедтаригова в Махачкале продолжается боестолкновение полицейских с боевиками.

Выезды из Махачкалы перекрыты, в аэропорту Махачкалы усилены меры безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» За неделю на Северном Кавказе в ходе вооруженного конфликта погибли 15 человек
» В Махачкале проводится очередная контртеррористическая операция
» Из шести двойных терактов 2011-2012 годов на Северном Кавказе 5 приходятся на Дагестан
» В Махачкале сработали два взрывных устройства
» За неделю 11 человек пострадали на Северном Кавказе в ходе вооруженного конфликта
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Столкновение цивилизаций в миниатюре

Столкновение цивилизаций в миниатюре

Как изменить \

Как изменить "гены" избранности Гегемона?

Indika – просто отстойная игра или часть антироссийской медиа-кампании?

Indika – просто отстойная игра или часть антироссийской медиа-кампании?

Пересидеть ядерку. Где-то под Лиссабоном. Серьёзно?

Пересидеть ядерку. Где-то под Лиссабоном. Серьёзно?

Русский Адам

Русский Адам

В России есть идеология

В России есть идеология

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Дербенте сожжены православная церковь и синагога, убит священник, в Махачкале бой с бандитами

  • 23:23
  • 231

Конкурс "Русь мастеровая" впервые проходит с участием семей

  • 18:46
  • 227

151 человек пострадал при атаке украинцев на Севастополь, в том числе 27 детей, 4 погибли

  • 18:13
  • 274

Искусственный интеллект и проблематика свободы: Ноосферный аспект свободы

Прилепин будет готовить "специалистов по информационному противоборству" в МГУ

  • 13:59
  • 480

Цыгане терроризируют жителей Сызрани

  • 11:36
  • 465
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru