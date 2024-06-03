 

Распад НАТО?

Североатлантический альянс фактически распадется из-за победы России в конфликте на Украине. Об этом заявил экс-разведчик корпуса морской пехоты США, бывший инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер.

 

Ранее бывшему разведчику Риттеру не позволили вылететь в РФ на Петербургский международный экономический форум, поскольку его сняли с рейса еще в США. Сам он выступал на ПМЭФ в рамках видеоконференции, где сообщил, что в Америке сейчас создается неправильное восприятие о России, которое «настолько далеко от реальности». Вместо этого необходимо объяснять гражданам и властям США, как можно избежать конфликта, заключил эксперт.

 

Риттер — бывший американский разведчик, с 1991-го по 1998-й занимал должность инспектора ООН по вооружениям. Сегодня он известен тем, что часто критикует США и НАТО. В мае прошлого года бывший американский разведчик посетил Казань. В столице Татарстана и других российских городах он презентовал книгу «Гонка разоружения», повествующую об истории заключения и исполнения обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в конце 1980-х.

 

Вот мои размышления по поводу экспертного мнения Скотта Риттера:

1. Не приведены аргументы и механизмы распада НАТО. Только глубокое знание ключевых структур и механизмов деятельности НАТО может позволить прогнозировать дальнейшее поведение военного альянса, в частности, распад НАТО.

2.  Даны общие историко-поверхностные линии, из которых поп-эксперт экстраполирует будущую судьбу НАТО.

3. Тема популярная и конъюнктурная, позволяющая пенсионеру-мемуаристу делать себе рейтинги как автору, иметь гонорары и как-то выделяться в контексте своих таких же коллег.

4. Конечно предсказания  этого эксперта вселяют оптимизм и надежды для России. Но Россия должна быть бдительной и объективно оценивать силу Северо-Атлантического блока, который ещё имеет мощный потенциал для агрессивной и наглой экспансии по всему миру.

5. Версию о том, что Риттер может являться представителем скрытого манипулятивного проекта в рамках информационной войны гегемона и России, исключать нельзя.

5. Надежду вселяет статистика появления подобного рода экспертов. Их число и динамика растут. Это оптимистичный предиктор для России.

 

Необходимо признать, что Россия в достаточной мере подкармливает экономико-буллинговый антироссийский мир (Запад, Гегемон, иные страны) своими различными   жизнеобеспечивающими природными и энергетическими ресурсами. Этот буллинг связан с лишением России жизнеобеспечивающими средствами и технологиями.

Таким образом, Россия кормит душителей, которые держат "удавку на шее" России. Не в этом ли одна из причин достаточной эффективности внешнеполитических проектов России в нынешней ситуации.

Не настало ли время крупно-масштабного проекта, направленного на прекращение снабжения Россией экономико-буллингового антироссийского мира?

 

Известно, что в середине 2022 года Россия прекратила подачу трубопроводного газа в северо-западную Европу, но продолжала осуществлять поставки через Украину и Турцию. А сегодня звучит новость, радостно преподносимая некоторыми как «победная»:  поставки российского газа в ЕС превысили поставки стратегического ценного природного ресурса из США.

 

"Импорт газа из России в Европу впервые за почти два года превысил поставки из США в мае, несмотря на усилия региона отучить себя от российского ископаемого топлива. По данным ICIS, в прошлом месяце поставки газа и СПГ из России составили 15 процентов от общего объема импорта ЕС, Великобритании, Швейцарии, Сербии, Боснии и Герцеговины, а также Северной Македонии. При этом доля американского сжиженного природного газа в импорте этих государств составила 14 процентов, что стало самым низким показателем с августа 2022 года», — пишет газета Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании ICIS.

 

И что делать? Видимо, ждём критической точки. Но их две. Одна для России. Другая для стран-недоброжелателей. Организаторы буллинга, надеясь на победное экономическое разрушение России, рассчитывают, что первой сработает критическая точка России.

 

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