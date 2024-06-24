В день захвата Ростова-на-Дону ЧВК "Вагнер" полиция "не работала"

В день мятежа ЧВК «Вагнер», когда 24 июня 2023 года вагнеровцы заняли Ростов-на-Дону, полиция не предпринимала никаких действий, а на просьбу помочь в охране порядка в полицейском участке ответили «мы сегодня не работаем», рассказал «Ленте.ру» житель этого города Гаспар Авакян.

Мужчина решил обратиться в полицию после того, как возле захваченного штаба Южного военного округа неизвестный прокричал проукраинский лозунг. Тогда Авакян решил, что если не вмешается полиция, кто-то может пострадать, и отправился в 4-й отдел полиции, который находится через дорогу, в 30 метрах от здания штаба.

Авакян стал стучать в дверь полицейского участка, но из-за закрытой двери ему ответили «мы сегодня не работаем».

«Ни единого полицейского на улице не было, но при этом они все потом получили медали», — сказал Авакян.

Как рассказали «Ленте.ру» местные жители, мятежники уверяли, что не хотят причинить вред городу и его жителям, но одновременно с этим обустраивали пулеметные точки и расставляли на улицах «минные шлагбаумы» — доски, на которых закреплены несколько противотанковых мин.