 

Прилепин будет готовить "специалистов по информационному противоборству" в МГУ

 

Писатель и публицист Захар Прилепин станет преподавать на факультете политологии МГУ им. Ломоносова и будет готовить в главном вузе страны "специалистов в области информационного противоборства". По окончании обучения студенты получат квалификацию по направлению «конфликтология».

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что "разведывательные службы США стоят на пороге того, чтобы уже использовать технологии искусственного интеллекта как инструмент для манипулирования общественным сознанием в тех странах, которые США неугодны".


 


 


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