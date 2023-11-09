Российская академия госслужбы начала готовить "медиаполицейских"

Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) при президенте РФ запустила программу бакалавриата «Медиаобеспечение государственных интересов и национальной безопасности», где будут готовить медиаполицейских — специалистов по выявлению в интернете экстремистских материалов. Затем бакалавры могут получить специализацию в расследовании правонарушений в отношении граждан (кибербуллинг), юрлиц (пиратство) или государства (экстремизм).

Завкафедры по новому направлению Лидия Малыгина уточнила, что в задачи «медиабезопасников» входит борьба с пропагандой терроризма, идеологии АУЕ (признана в РФ экстремистской организацией), суицидов среди подростков, оскорблений чувств верующих.