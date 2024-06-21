На территории современной РФ в годы Великой Отечественной было убито около 5 млн мирных граждан

Около 5 млн военнопленных и мирных граждан были убиты нацистами и их пособниками в 19 регионах России, территория которых была оккупирована в годы Великой Отечественной войны, сообщила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева со ссылкой на материалы судебных процессов 2020-2024 годов.

"Мы хотим вам сегодня показать жуткие цифры, которые зафиксированы в судебных решениях по признанию факта геноцида. Такую суммированную информацию сегодня вы видите впервые. Около 5 млн на территории только 19 областей России, которые были оккупированы в годы Великой Отечественной войны, а вообще таких регионов более 30".

Малышева отметила, что на территории Белоруссии речь идет о 3 млн погибших советских мирных граждан, Украины - об около 4 млн погибших советских граждан.

По ее словам, это далеко не полная цифра и дальнейшие суды, работа в рамках проекта "Без срока давности", новые архивные данные, новые места массового истребления и захоронения, обнаруженные Поисковым движением России, эту цифру будут корректировать в большую сторону.



