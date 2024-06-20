 

В РФ кредиты будет выдавать искусственный интеллект

Сбербанк намерен использовать технологию искусственного интеллекта при принятии решений о выдаче кредитов. Прежде всего это коснётся кредитования крупного, среднего и малого бизнеса и рассмотрения ипотечных заявок. «Самое сложное — это какие-то кредиты-исключения, специальные программы и так далее. По-прежнему есть немало задач, которые требуют человеческого обсуждения и опыта. К ним относятся сложные, крупные продукты для клиентов», — посетовал заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин. С документами в триста страниц и более искусственный интеллект пока справляется хуже, чем люди. «Но я думаю, что все впереди», — заявил Ведяхин.


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APN.ru