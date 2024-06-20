Пожары на нефтебазах в Адыгее и Тамбовской области, погибший под Краснодаром, раненые в Белгородской, Брянской, Запорожской областях и ДНР

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Как минимум три дрона-камикадзе атаковали на сверхмалой высоте Платоновскую нефтебазу в Тамбовской области, загорелся резервуар.

Нефтебаза в посёлке городского типа Энем в Адыгее загорелась в результате атаки украинских беспилотников, пожар уже ликвидирован.

Пожар на резервуаре завода "Азовпродукт" в Ростовской области тушат третьи сутки.

В Сушанах Брянской области раненый, повреждены шесть домов, нарушено энергоснабжение.

В Славянске-на-Кубани (Краснодарский край) беспилотник упал на жилой дом, дом полностью разрушен, мирный житель погиб.

В Горловке обстрелом ВСУ ранен ребёнок.

В Донецке мирный житель подорвался на мине "лепесток" (ранен).

В селе Новом Запорожской области украинским обстрелом ранены два сотрудника "Таврия-энерго".

В Берёзовке Белгородской области украинским обстрелом ранена мирная жительница, повреждён частный дом. Затем обстреляны Шебекино, Новая Таволжанка, Муром, повреждены коммерческие предприятия и жилые дома, без света остались абоненты сёл Шамино, Коровино, частично сел Муром и Новая Таволжанка.

Из Белгородской области отселяют семьи с детьми.

 

 


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