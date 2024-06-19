Недопереименование

Власти города Ирбита сначала объявили, а потом отменили опрос о переименовании площади имени Ленина – после того, как, при численности населения города в 36,5 тыс. человек, в опросе приняли участие почти 70 тыс. человек. «У нас есть основания утверждать, что целенаправленно и откровенно идёт накрутка голосов, а также привлечение к голосованию "левых" пользователей, как за сохранение для площади имени Ленина, так и за возможное ее переименование в Торговую», - заявил глава городского округа Николай Юдин, сказав, что раз вы так плохо себя ведёте, то площадь тогда сохранит прежнее название. То есть – Ленина. Хотя вообще-то НАСТОЯЩЕЕ прежнее название площади – Торговая (ярмарка проводилась на этом месте с 1643 г.). Но это настоящее прежнее название почему-то Юдин сохранить не собирается.

То, что произошло с недопереименованием площади в Ирбите, - прямо классика того, как поступать не следует.

Во-первых, не следует в принципе выносить такие голосования в интернет. Потому что да: совершенно очевидно, что они обязательно, неизбежно привлекут внимание широкой публики и превратятся в арену идеологической борьбы.

Во-вторых, такие голосования даже вообще проводить не следует. ВОЗВРАЩЕНИЕ прежних названий должно происходить просто потому, что это – исторические названия. Этот процесс и переименованием не должен называться, а прямо-таки должен называться возвращением названия. Вот если зайдёт речь, действительно, о переименовании – тогда можно и нужно провести опрос. И это будет гораздо щедрее и демократичнее того, как поступали большевики, которые переименовывали, никого не спрашивая.

В-третьих, если уж ты допустил интернет-голосование, которое превратилось в арену идеологической борьбы, худшее, что можно сделать, – проигнорировать происходящее и просто оставить всё как есть. Тем более что, как сказал Юдин, в Ирбите есть ещё и улица Ленина, и памятник Ленину (как раз на площади). То есть знаков внимания Ленину более чем достаточно. Получается, сперва ты чуть поворошил улей идеологически-заряжённых на вечный бой товарищей, а потом спасовал перед ними. Получается, они тебя победили. Не надо так делать.

Предвижу, что этот камень будет висеть на шее у России – именно у русской России – пока волевым решением не обрежут верёвку. Под обрезанием верёвки я понимаю установление такого правила, что исконное название должно возвращаться по умолчанию. Без опросов (ведь новое большевистское название вводилось без всяких опросов). Это должно стать само собой разумеющимся правилом. Справедливым правилом, потому что – не поленюсь написать и в третий раз – большевики вводили свои переименования без всяких опросов. Мы – всего лишь возвращаем. Мы не вводим такое же, как было у большевиков, беспардонное переименование того, что было построено при СССР, но мы возвращаем историю, не спрашиваясь у СССР. Когда станет так – тогда верёвка будет обрезана, и мы наконец сможем поднять голову и посмотреть на белый свет не под кривым углом.