Столкновение цивилизаций в миниатюре

Прелюбопытная история развернулась в центральной части Лиссабона 10 июня, в государственный праздник - День Португалии.

Да, в период Нового государства, с 1933 года до Революции гвоздик 1974 года данный праздник носил название «День Камоэнша, Португалии и Расы», причём «расy» было решено прибавить к названию не сразу, а в 1944 году. Эпоха Салазара, конечно же.

Не случайно, разумеется, данный праздничный день теперь является поводом напомнить о себе для уличных политических групп. Естественно, для местных ультраправых, чью политическую активность и вовлечение большего числа сторонников в последние месяцы замечают многие. Но и не только.

В 2024 году получилось ещё интереснее.

Журналисты, полиция и немногочисленная публика оказались свидетелями двух митингов, проходивших напротив друг друга - ультраправых и ультралевых. Полиция вынуждена была применить силу.

В других государствах по поводу случившегося постарались даже подтащить медийное одеяло немножко в свой интерес. Так, например, Иранское государственное агентство объявило, что в Лиссабоне полиция применила насилие "против митинга в поддержку Палестины”. Было, на самом деле, немножечко не так. Скажем, "так и не так”. Под другим углом события. Палестины не касавшиеся.

Ультралевые и ультраправые в Португалии примерно одинаково воспринимают события на Ближнем Востоке. Ультралевые, разумеется, осуждают Израиль, и поддерживают Палестину. А лидеры местных ультраправых вообще имеют репутацию "авторитетных антисемитов”. По сути, это небольшой по численности "клуб фанатов Адольфа Гитлера”, их лидер периодически компилирует антисемитские агитки по поводу "зловещего сионизма”, окутавшего весь мир, выкладывает в виде статей. Россию они не любят, к слову, ровно по тем же причинам, описанным в методичках Третьего Рейха. Дескать, "кругом там правят большевики-евреи”, ну, всё ровно в том же духе, как почти сто лет назад. Так что, выходит, по факту, оба противостоящих друг другу митинга, несмотря на некую разницу концепций, были не "за евреев”, но явно "против”. Хотя, митинги и не про это вовсе.

И полиция, действительно, кого-то с обоих сторон немножечко побила. И, по факту, действительно, Иранское государственное агентство почти ничего не напутало. Но досталось дубинкой митингующим не из-за Палестины. Кого и за что побили - не сразу можно было разобрать в суматохе. Тем более, что чисто внешне участники обоих митингов были практически неотличимы. Разница лишь в том, что ультраправые праздновали салазаровский "День Расы”, а ультралевые назвали своё мероприятие "Днем борьбы с расизмом”. Как было объявлено, ультралевые считают, что в прошлом этот день пропагандировал "идеологию белого супермачизма и колониализма”. Вот они и вышли, соответственно, против Дня. Ультралевые в комментариях журналистам строго напомнили, что они "не забывают тёмную и расистскую сторону этой даты”.

При попытке сблизиться со стороны обоих групп, полиция немножко помахала резиновыми палками, стороны побросали друг в друга различные предметы, этим всё и ограничилось. Невинная, на первый взгляд, заурядная история уличной политики. С бросанием баллончиков с краской и дымовых шашек.

Любопытно другое.

Место.

Всё происходило у подножия Памятника первооткрывателям, выдающимся португальским деятелям эпохи Великих географических открытий.

Я как-то обращал внимание, какое-то количество лет назад, быть может восемь, ультралевые уделили внимание памятнику вскользь, предложив его демонтаж. И даже запланировали там что-нибудь провести, но не появились ни они, ни кто-либо ещё. Только несколько полицейских. Дело было, когда в США разгорелись бунты против полиции, а заодно - и всевозможных памятников. Докатилось тогда и до Лиссабона, правда лишь в виде ауры. Покрасили лозунгами лишь некоторые стены, а также облили краской пару памятников королям и католическим миссионерам. Этим и ограничился ультралевый активизм.

Вот, прошло несколько лет. И они, наконец, к тому самому Памятнику первооткрывателям дошли. Чтобы осмотреться, отметиться. И присмотреть выгодные позиции. Причём, весьма серьёзной толпой участников.

В новостях ничего не сообщалось о подлинных амбициях ультралевых. Они и не светили их особо. Так, по касательной. СМИ привели лишь длинный список организаций, включая университетские. Определённо, это не хаотичная кучка, а структура. Современный ультралевый интернационал имеет вполне внятную идеологию, программу действий и свои амбиции в отношении всего и всея. Что касается Лиссабона, то можно отметить энтузиазм. Осмелели. Да. Их интерес вполне ясен. Снести и Памятник первооткрывателям, и прочие другие монументы, соборы, музеи, в общем примерно весь центр города. И вот они, наконец, приблизились поводить жалом туда, где наиболее лакомый, интересный для них объект.

Полицейских было как-то негусто, меньше десятка. Если всё потечёт в том же темпе, то за несколько ближайших лет ультралевая публика умножится ещё раз в десять. Ну, и не станет больше ни этого монумента, ни всех прочих.

Местные малочисленные гитлеристы в роли последних защитников памятников имперской Португалии - такие себе "конкуренты”. Похоже, такого рода соперники ультралевым только на пользу. Добавляют веса. Раз никакая другая, более вменяемая политическая сила, подобными амбициями ультралевых не интересуется, - значит рано или поздно они возьмут своё. То, что захотят. Захотят - этот мемориал, захотят - и все прочие. Понятно, для них на Памятнике первооткрывателям изображены фигуры "колонизаторов и белых супермачистов”. Этого достаточно. Там же фигура священника. В понимании ультралевых, само собой, он тоже"колонизатор”.

Глобалистская ультралевая сеть вполне эффективно работает, ломая через колено тот старый мир, который мы все знаем и о котором можем пока ещё прочесть в книгах и энциклопедиях.

Определённо, без должной конкуренции у них есть таки шансы преуспеть. Это значит, что та самая цивилизация, принадлежность к которой столетиями являлась предметом гордости многих поколений, похоже, потихоньку начинает рушиться. По камешку.