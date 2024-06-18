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Как сообщают "Сводки ополчения Новороссии", на фронте в ДНР погиб русский доброволец, организатор питерского Розанов-Клуба Александр Калинин.
Летом 2022-го Александр откликнулся на призыв поработать на подготовительном этапе перед референдумом о воссоединении Херсонской области с Россией. И оттарабанил от звонка до звонка. В возвращении Херсонщины есть и его прямая заслуга.
Затем Калинин отправился добровольцем на фронт. Он погиб при выполнении боевого задания от вражеского дрона.
Петербургская "Листва" объявит, когда будет панихида.
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