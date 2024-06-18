Погиб организатор Розанов-Клуба Александр Калинин

Летом 2022-го Александр откликнулся на призыв поработать на подготовительном этапе перед референдумом о воссоединении Херсонской области с Россией. И оттарабанил от звонка до звонка. В возвращении Херсонщины есть и его прямая заслуга.

Как сообщают "Сводки ополчения Новороссии", на фронте в ДНР погиб русский доброволец, организатор питерского Розанов-Клуба Александр Калинин.