Погиб организатор Розанов-Клуба Александр Калинин
- 18.06.2024, 00:48,
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Как сообщают "Сводки ополчения Новороссии", на фронте в ДНР погиб
русский доброволец, организатор питерского Розанов-Клуба Александр Калинин.
Летом 2022-го Александр откликнулся на призыв поработать на подготовительном этапе перед референдумом о воссоединении Херсонской области с Россией. И оттарабанил от звонка до звонка. В возвращении Херсонщины есть и его прямая заслуга.
Затем Калинин отправился добровольцем на фронт. Он погиб при выполнении боевого задания от вражеского дрона.
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