В России создали сеть для безопасного обмена данными в зоне фронта

Российское конструкторское бюро "Талламхо" разработали полевую сеть для обмена текстовыми сообщениями и фотофайлами "Связь" (изделие 31Е) для безопасной передачи данных во фронтовой зоне.

"Сеть представляет собой мобильные микросерверы, принимающие информацию от пользователей, подключённых к ним через смартфоны по WiFi. Серверы обмениваются информацией между собой по радиоканалу. Данные транслируются в зашифрованном виде (...) Максимальное количество одновременно подключенных абонентов к каждому серверу - 255. Дальность от абонента до сервера - до 50 м. Дальность между серверами - до 20 км. Вес микросервера составляет 2 кг".

Необходимость разработки такой сети возникла в связи с трудностями с использованием интернета.

"Для использования мессенджера Телеграм необходимо наличие интернета, что является проблемой в условиях разрушенной сотовой инфраструктуры и пограничного расположения между сетями в новых российских регионах и регионах Украины. В условиях боевых действий сотовые вышки часто не работают, а сотовая сеть глушится для того, чтобы осложнить задачу противнику (...) Кроме того, существует космическая радиоразведка, так называемая доразведка, которая засекает любое радиоизлучение и привязывает это излучение к карте. Против нас воюют высокотехнологичные державы".

Поскольку компания "Телеграм" работает не только на территории России и имеет серверы в разных странах, правительства недружественных стран могут перехватывать и прослушивать все беседы в группах. С WhatsApp дело обстоит ещё хуже, "потому что это по умолчанию разработка, находящаяся под контролем США", - сказали в "Талламхо".