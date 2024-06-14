В Москве появился кинотеатр только для киргизов, в Приморье раскрыт канал нелегальной миграции

В Норильске заведено уголовное дело в отношении заместительницы начальника отдела камеральных проверок межрайонной инспекции ФНС России по городу и четырёх уроженцев Азербайджана за коррупцию. По версии следствия, в период с декабря 2022 года по май 2023 года трое владельцев торговых точек вышли на чиновницу межрайонной инспекции ФНС в Норильске и договорились о занижении налоговой суммы, которую азербайджанцы должны были заплатить в бюджет. За это женщина получила по 150 тысяч рублей с каждого из троих.В Москве во время рейда по пресечению незаконной миграции задержали гражданина, подозреваемого в незаконном создании религиозной организации мусульман г.о. Котельники. Возбуждено уголовное дело о незаконном создании юрлица (ст. 173.1 УК РФ).
Как сообщает телеграм-канал "Многонацонал", в Москве возле метро Новогиреево появился кинотеатр, куда продают билеты только киргизам.
Полиция задержала уроженца Азербайджана Сулемана Мустафаева, избившего девочку в Саратове. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".