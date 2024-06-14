 

В Москве появился кинотеатр только для киргизов, в Приморье раскрыт канал нелегальной миграции

 


В Норильске заведено уголовное дело в отношении заместительницы начальника отдела камеральных проверок межрайонной инспекции ФНС России по городу и четырёх уроженцев Азербайджана за коррупциюПо версии следствия, в период с декабря 2022 года по май 2023 года трое владельцев торговых точек вышли на чиновницу межрайонной инспекции ФНС в Норильске и договорились о занижении налоговой суммы, которую азербайджанцы должны были заплатить в бюджет. За это женщина получила по 150 тысяч рублей с каждого из троих.

В Москве во время рейда по пресечению незаконной миграции задержали гражданина, подозреваемого в незаконном создании религиозной организации мусульман г.о. Котельники. Возбуждено уголовное дело о незаконном создании юрлица (ст. 173.1 УК РФ). 
Канал незаконной миграции перекрыт во Владивостоке. В течение года две сестры - уроженки Узбекистана - за денежное вознаграждение осуществляли постановку на регистрационный учет иностранцев по поддельным документам. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В ходе обысков изъяты бланки поддельных документов, печати, свыше 3,5 млн рублей и 0,5 кг ювелирных украшений.
Более 10 тыс. иностранцев привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства в Москве за 4 месяца текущего года, свыше 2 тыс. иностранных граждан выдворены за пределы РФ по решению судов.
 

Как сообщает телеграм-канал "Многонацонал", в Москве возле метро Новогиреево появился кинотеатр, куда продают билеты только киргизам. 

В местных пабликах сообщают, что пытались купить билет, чтобы культурно обогатиться, но им не продали:
«Билеты продают только киргизам, нам не продали, сказали "ничего не поймёте"».
Удалось выяснить, что у кинотеатра есть свой аккаунт в запрещенном «Инстаграме», афиша на сегодня выглядит следующим образом: восемь сеансов с 12 дня и до 2 часов ночи. Показывают только киргизские фильмы: «Полчан 2», «Аяш 3», «Адат» и другие исключительно на киргизском языке.

Полиция задержала уроженца Азербайджана Сулемана Мустафаева, избившего девочку в Саратове. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". 



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