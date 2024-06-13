ФСБ и МВД вскрыли схему хищения миллиарда рублей на Северном Кавказе

ФСБ и МВД вскрыли на Северном Кавказе масштабную схему "этнической межрегиональной организованной преступной группы" по хищению пенсий и социальных выплат с использованием поддельных документов стран ЕС. Ущерб оценивается в один миллиард рублей.

С 2019 по 2022 год были похищены средства Социального фонда России и «Регионального оператора ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия». Выплаты были оформлены на основании фальшивых свидетельств о рождении и смерти, якобы выданных органами власти Австрии, Бельгии, Германии и Франции, а также посольствами России в этих государствах. В Ингушетии и Северной Осетии в рамках возбуждения уголовных дел по статье "Мошенничество" проведено 15 обысков по местам жительства и работы подозреваемых.

Предполагается, что подозреваемые изготавливали подложные договоры купли-продажи объектов недвижимости и договоры займа с «Региональным оператором ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия». Для хищения бюджетных средств, выделенных в рамках государственных мер поддержки семей с детьми, мошенники использовали фальшивые документы детей, якобы рождённых за пределами РФ.